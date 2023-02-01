Использование "мин-лепестков" является провокацией РФ, - заммэра Изюма об обвинении ВСУ в применении запрещенных боеприпасов
В Изюме на Харьковщине оккупанты обильно разбрасывали запрещенные "мины-лепестки", чтобы дискредитировать ВСУ
Об этом рассказал заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин в эфире Еспресо.
"Мы здесь и сами давали показания Human Rights Watch, много общались по этому поводу. Почему-то не учтено то, что когда происходило минирование города Россией, это незаконное оружие использовали россияне по провокационным соображениям против ВСУ", - подчеркнул он.
Владимир Мацокин отметил: в отчете говорится, что Human Rights Watch общались с работниками больницы относительно ранений после подрыва на минах-лепестках. Однако медики городской больницы, работавшей в оккупации, рассказали, что еще до разбрасывания мин российские пропагандисты подстерегали первых жертв возле медучреждения.
"И это происходило каждый раз, когда в нашем городе происходило обильное минирование и разбрасывание этих "лепестков", потому что их настолько обильно сыпали, что жертвы возникали через небольшой промежуток времени", - пояснил заммэра Изюма.
Он напомнил, что Украина подписала и соблюдает запрет на использование этих мин, в отличие от РФ. Россияне же используют их для дискредитации ВСУ и провокаций.
- 31 января правозащитная организация Human Rights Watch обвинила ВСУ в использовании в Изюме Харьковской области запрещенных "мин-лепестков", представляющих угрозу для гражданского населения. Украинский омбудсман Лубинец ответил, что Украина открыта для расследований, но имеет доказательства попыток РФ дискредитировать наше государство.
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