Использование HIMARS против ПВО противника открывает путь авиации ВСУ. Колонка Сергея Згурца

HIMARS против ПВО противника

В ночь с 12 на 13 июля очередной жертвой HIMARS стали объекты ПВО противника, расположенные в Луганске . До этого времени мы уничтожали склады, топливо, командные пункты, боеприпасы, что и остановило активность русских войск.

Глядя на статистику, мы можем сравнить активность действий противника с использованием средств 8 июля и 12 июля. И можем визуально увидеть, насколько минимизированы действия противника после уничтожения его составов.

8 июля, видим красные точки – это отметки, где враг совершал удары по нашим городам, а 12 июля – уже гораздо меньше объектов, которые враг пытается обстреливать артиллерией. У врага нет боеприпасов, потому что запасы, подтянутые к линии столкновения - взорвались.

Использование HIMARS против объектов ПВО противника открывает новую страницу в использовании американских РСЗО. Это важно, потому что уничтожение системы ПВО открывает путь для активной работы нашей авиации по наземным целям противника. Если эта тенденция продолжится, это создает предпосылки для контроля значительного пространства.

На Юге враг подтягивает средства ПВО, ведь HIMARS работают по враждебным ЗРК, поэтому этот потенциал противника будет минимизирован. А дальше мы сможем переходить к уничтожению взводных опорных пунктов или других объектов, которые враг будет строить на украинской территории, пытаясь защитить захваченные позиции. Использование HIMARS является хорошим примером.

Следующая встреча в "формате Рамштайн" состоится 20 июля

Мы готовимся к тому, что в ближайшее время будет увеличение предоставления нам военной помощи. Это мы поймем по встрече министров обороны в Рамштайне, которая состоится 20 июля в формате онлайн. Каждая такая встреча является эпохальным рубежом, где министры обороны выслушивают министра обороны Украины Резникова и определяют возможности каждой страны, чтобы удовлетворить потребности Украины и планировать поставки.

Список наших пожеланий остается неизменным – это увеличение количества артиллерийских систем, высокоточных средств поражения, боеприпасов к этим системам. Нам нужны бронетехника, контрбатарейные радары, беспилотники и средства разведки. Весь этот пакет нам очень нужен. Наша численность сил обороны значительна, в пределах 700 тысяч, но не все воинские части могут начинать боевые действия, потому что некоторые части почти месяц ожидают поступления заграничных гаубиц, чтобы стать боеспособными подразделениями.

Мы уже получили около 400 тысяч снарядов в артиллерию калибра 155 мм. Это в 7 - 8 раз больше, чем тот запас боеприпасов, который имел в начале активной фазы войны в советские системы 152 мм. Помощь, связанная с боеприпасами, значительная, и позволяет нам стабилизировать огневые возможности противника.

Ситуация изменится, если мы получим еще больше HIMARS и дальнобойных ракет с дальностью 300 км до боевого комплекта этих систем. Эта дискуссия продолжается, зарубежные эксперты и американские политики говорят, что Украина должна получить системы с дальностью 300 км. Будет ли в Рамштайне принято это решение – увидим.

В американской печати начинается дискуссия, связанная с тем, хватает ли вообще возможностей оборонной промышленности Европы и США удовлетворять потребности Украины. Есть выводы, что американская и европейская оборонная промышленность пытаются перейти на военные рельсы и активизировать производство новой военной техники.

Новая и подержанная техника попадает в Украину. Сейчас украинская морская пехота овладевает британскими бронемашинами Mastiff. Мы получим около 80 машин, имеющих высокий уровень противоминной защиты, каждая бронемашина перевозит восемь солдат и наши морские пехотинцы положительно оценили возможности техники, получаемой от Великобритании.