Об этом информирует Bloomberg .

По данным SWIFT, евро потеряло часть своей популярности для трансграничных платежей. В апреле его доля составила 31,74%, а доллара – 42,71%. Доллар окреп до 41,74% после проблем в некоторых американских и швейцарских банках. Евро все еще вторая валюта в мире для платежей по SWIFT.

Фото: Bloomberg

"Доля доллара продолжала расти после крушения нескольких американских кредиторов и опасений вокруг швейцарской Credit Suisse Group AG, что в конечном итоге привело к ее приобретению UBS Group AG. Даже после последнего падения евро все еще занимает второе место в мире по платежам по SWIFT", - объясняет ведомство.

Британский фунт имел 6,58%, китайский юань – 2,29%, канадский доллар – 2,20%. Доля иены в платежах уменьшилась после скачка в марте. По данным отчета, в апреле она была 3,51%, а в марте – 4,78%.

Фото: Bloomberg