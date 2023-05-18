Использование евро для международных платежей упало до самого низкого уровня за три года
В апреле 2023 года использование евро в международных платежах упало до трехлетнего минимума, поскольку доля доллара США увеличилась
Об этом информирует Bloomberg .
По данным SWIFT, евро потеряло часть своей популярности для трансграничных платежей. В апреле его доля составила 31,74%, а доллара – 42,71%. Доллар окреп до 41,74% после проблем в некоторых американских и швейцарских банках. Евро все еще вторая валюта в мире для платежей по SWIFT.
Фото: Bloomberg
"Доля доллара продолжала расти после крушения нескольких американских кредиторов и опасений вокруг швейцарской Credit Suisse Group AG, что в конечном итоге привело к ее приобретению UBS Group AG. Даже после последнего падения евро все еще занимает второе место в мире по платежам по SWIFT", - объясняет ведомство.
Британский фунт имел 6,58%, китайский юань – 2,29%, канадский доллар – 2,20%. Доля иены в платежах уменьшилась после скачка в марте. По данным отчета, в апреле она была 3,51%, а в марте – 4,78%.
Фото: Bloomberg
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