Использование барж для переправы через Днепр – признак, что транспортная изоляция россиян близка, - военный эксперт
Эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, что использование российскими захватчиками барж для переправы через Днепр является признаком того, что транспортная изоляция оккупантов на Юге уже близка
Военный эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"В открытых источниках прозвенел колокольчик, который мы не сразу поняли: попытка россиян навести переправу через Днепр с барж. Если оккупанты взяли столь неудобный инструмент переправы как баржа, значит, штатные инженерные средства для наведения переправ закончились в боях на Севере и Востоке Украины. Поэтому мы вполне можем представить успех по освобождении всего Херсонского плацдарма", - отметил Киричевский.
Эксперт добавил, что изоляция транспортных путей россиян приведет к неизбежному поражению на Юге Украины.
"Стратегия Вооруженных сил Украины по изоляции транспортных путей сообщения имеет все шансы на успех. Как только будут изолированы все пути сообщения и россияне останутся без поддержки, вот здесь и наступят все предпосылки, которые приведут к очищению всего херсонского плацдарма и освобождению Херсона. А дальше россияне. дойдут до стадии, когда ВСУ будут добивать армию РФ как более слабого противника", - заметил Иван Киричевский.
- В оперативном командовании "Юг" рассказали, что на утро 2 сентября на линии фронта продолжаются позиционные бои, а украинские силы сумели остановить логистику россиян.
- Позже ОК "Юг" сообщило, что артиллерия ВСУ ударила по паромной переправе вблизи села Львове в Херсонской области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.43
Покупка 39.43Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 39.28Продажа 40.31
- Актуальное
- Важное