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Использование барж для переправы через Днепр – признак, что транспортная изоляция россиян близка, - военный эксперт

2 сентября, 2022 пятница
17:22
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Эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, что использование российскими захватчиками барж для переправы через Днепр является признаком того, что транспортная изоляция оккупантов на Юге уже близка

Военный эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"В открытых источниках прозвенел колокольчик, который мы не сразу поняли: попытка россиян навести переправу через Днепр с барж. Если оккупанты взяли столь неудобный инструмент переправы как баржа, значит, штатные инженерные средства для наведения переправ закончились в боях на Севере и Востоке Украины. Поэтому мы вполне можем представить успех по освобождении всего Херсонского плацдарма", - отметил Киричевский.

Эксперт добавил, что изоляция транспортных путей россиян приведет к неизбежному поражению на Юге Украины.

"Стратегия Вооруженных сил Украины по изоляции транспортных путей сообщения имеет все шансы на успех. Как только будут изолированы все пути сообщения и россияне останутся без поддержки, вот здесь и наступят все предпосылки, которые приведут к очищению всего херсонского плацдарма и освобождению Херсона. А дальше россияне. дойдут до стадии, когда ВСУ будут добивать армию РФ как более слабого противника", - заметил Иван Киричевский.

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