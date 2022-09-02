Военный эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"В открытых источниках прозвенел колокольчик, который мы не сразу поняли: попытка россиян навести переправу через Днепр с барж. Если оккупанты взяли столь неудобный инструмент переправы как баржа, значит, штатные инженерные средства для наведения переправ закончились в боях на Севере и Востоке Украины. Поэтому мы вполне можем представить успех по освобождении всего Херсонского плацдарма", - отметил Киричевский.

Эксперт добавил, что изоляция транспортных путей россиян приведет к неизбежному поражению на Юге Украины.

"Стратегия Вооруженных сил Украины по изоляции транспортных путей сообщения имеет все шансы на успех. Как только будут изолированы все пути сообщения и россияне останутся без поддержки, вот здесь и наступят все предпосылки, которые приведут к очищению всего херсонского плацдарма и освобождению Херсона. А дальше россияне. дойдут до стадии, когда ВСУ будут добивать армию РФ как более слабого противника", - заметил Иван Киричевский.

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что на утро 2 сентября на линии фронта продолжаются позиционные бои, а украинские силы сумели остановить логистику россиян.

Позже ОК "Юг" сообщило, что артиллерия ВСУ ударила по паромной переправе вблизи села Львове в Херсонской области.