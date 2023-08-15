Использовали фото главы МОЗ Ляшко: киберполиция разоблачила мошенников, продававших фейковые лекарства
Киберполиция прекратила деятельность мошенников, распространявших в Украине рекламу фейкового лекарства с изображением министра здравоохранения Виктора Ляшко
Об этом сообщила пресс-служба полиции.
Злоумышленники – 24-летний житель Харьковской области и его 26-летняя сообщница. Они предоставляли онлайн-консультации потенциальным покупателям и убеждали их купить лекарства по завышенным в несколько раз ценам. Однако вместо лекарства фигуранты продавали диетическую добавку.
"Для этого мужчина создал и администрировал несколько интернет-ресурсов по продаже товара. Также фигуранты запустили в соцсетях масштабную рекламную кампанию по продаже лекарственных средств в рамках реализации несуществующей программы МОЗ по сниженным ценам. При этом эксплуатировалось измененное изображение руководителя исполнительного органа с "лекарственным средством" , – рассказали в полиции.
Там отметили, что целевой аудиторией были пожилые люди и малозащищенные слои населения.
В ходе обысков у подозреваемых изъяли более 50 тыс. коробок с диетическими добавками, компьютерную технику и мобильные телефоны, которые использовались для преступной деятельности.
Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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