Использовали для кибератак против Украины: СБУ разоблачила в Киеве подпольный серверный центр

Об этом сообщили на сайте Службы безопасности Украины.

"Злоумышленники "сдавали в виртуальную аренду" более 100 выделенных серверов, расположенных на территории Киева и за рубежом. В дальнейшем их использовали для взлома компьютеров, кражи паролей и совершения DDoS-атак, в том числе на сайты органов государственной власти", - говорится в сообщении.

Большинство "абонентов" являются хакерами из РФ, часть из них была подконтрольна российским спецслужбам и работает в ущерб информационной безопасности Украины.

В ходе проведенных обысков обнаружено и изъято:

компьютерная техника, магнитные носители информации и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;

банковские карты, по которым происходили расчеты с «клиентами»;

серверное оборудование.

17 августа хакеры атаковали сайт путинской партии "Единая Россия".

19 августа правоохранители разоблачили завербованного агента ФСБ РФ, который должен был установить прослушивание в кулуарах Верховной Рады Украины

Госспецсвязи зафиксировало за первое полугодие 2022 года 1,35 тыс. кибератак на Украине

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb