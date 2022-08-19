Использовали для кибератак против Украины: СБУ разоблачила в Киеве подпольный серверный центр
Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве подпольный серверный центр, используемый российскими хакерами для кибератак против Украины
Об этом сообщили на сайте Службы безопасности Украины.
"Злоумышленники "сдавали в виртуальную аренду" более 100 выделенных серверов, расположенных на территории Киева и за рубежом. В дальнейшем их использовали для взлома компьютеров, кражи паролей и совершения DDoS-атак, в том числе на сайты органов государственной власти", - говорится в сообщении.
Большинство "абонентов" являются хакерами из РФ, часть из них была подконтрольна российским спецслужбам и работает в ущерб информационной безопасности Украины.
В ходе проведенных обысков обнаружено и изъято:
- компьютерная техника, магнитные носители информации и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;
- банковские карты, по которым происходили расчеты с «клиентами»;
- серверное оборудование.
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