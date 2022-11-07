Использовали 80%: в России осталось всего 120 "Искандеров", - ГУР
Нанося удары по гражданской инфраструктуре Украины, Россия использовала около 80 процентов своих современных ракет
Об этом сказал представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в комментарии The Economist, передает ГУР .
Учитывая это, как заявили в разведке, в России осталось 120 "Искандеров".
По словам Скибицкого, военной разведке Украины стали известные планы Кремля приобрести у Ирана баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar и отправить их воздухом в Крым и морем в российские порты на Каспийском море.
"Мы знаем, что договоренности уже достигнуты", – заявил он.
- В сентябре сообщалось, что Россия имеет уже менее 200 ракетных комплексов "искандер", а по Украине выпускает утилизированные ракеты С-300.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.73
Покупка 39.73Продажа 40.54
-
EUR
Покупка 38.73Продажа 39.66
- Актуальное
- Важное