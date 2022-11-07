Использовали 80%: в России осталось всего 120 "Искандеров", - ГУР

Об этом сказал представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в комментарии The Economist, передает ГУР .

Учитывая это, как заявили в разведке, в России осталось 120 "Искандеров".

По словам Скибицкого, военной разведке Украины стали известные планы Кремля приобрести у Ирана баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar и отправить их воздухом в Крым и морем в российские порты на Каспийском море.

"Мы знаем, что договоренности уже достигнуты", – заявил он.

В сентябре сообщалось, что Россия имеет уже менее 200 ракетных комплексов "искандер", а по Украине выпускает утилизированные ракеты С-300.

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