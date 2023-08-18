Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По информации следствия, заместитель командира воинской части с августа 2022 года использовал бойцов в строительстве для него имения под Одессой. За это время военнослужащим, фактически работавшим строителями на частном участке, начисляли заработную плату как военным.

Следствие установило, что таким образом государству ущерб на сумму более 2 млн грн.

Фото: ДБР

Заместителя командира поставили в известность о подозрении в злоупотреблении служебным положением и превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.