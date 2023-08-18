Использовал солдат на частной стройке: сообщено о подозрении военному офицеру
Заместителю командира батальона одной из воинских частей Одесчины, почти год заставлявшему подчиненных бойцов строить ему частный дом, ГБР объявило о подозрении
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
По информации следствия, заместитель командира воинской части с августа 2022 года использовал бойцов в строительстве для него имения под Одессой. За это время военнослужащим, фактически работавшим строителями на частном участке, начисляли заработную плату как военным.
Следствие установило, что таким образом государству ущерб на сумму более 2 млн грн.
Фото: ДБРЗаместителя командира поставили в известность о подозрении в злоупотреблении служебным положением и превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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ГБР подозревает командование одной из бригад в безосновательном незаконном начислении "боевых" премий на 14 млн грн за якобы участие в боях на передовой.
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