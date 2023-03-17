Об этом исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен рассказала в интервью " Интерфакс-Украина" .

По ее словам, украинцы достаточно быстро все восстанавливают, но "некоторые последствия будут иметь долгосрочный эффект".

"Особенно места, где есть тяжелое топливо, тяжелая нефть и топливо в почве. Это не исчезает просто так, и будет носить десятилетний характер", - уточнила Ингер Андерсен.

На вопрос журналистки, можно ли считать действия россиян в Украине "экоцидом", исполнительная директор UNEP ответила: "Это слово не такое, для которого ООН имеет определение. В нашем лексиконе его нет. Но очевидно, каждый может понять, что это "сильное "слово".

По ее словам, окружающая среда никогда не бывает в хорошем состоянии после войны.

"Конечно важно, чтобы мы думали о долгосрочных последствиях для людей в любых военных конфликтах. Но правда в том, что окружающая среда никогда не бывает в хорошем состоянии после окончания боевых действий, независимо от того, где и как это происходило. Однако единственное , что может остановить это негативное влияние на окружающую среду, - это мир", - подчеркнула Андерсен.