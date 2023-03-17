Исполнительный директор UNEP о войне в Украине: "В ООН не оперируют понятием "экоцид", но последствия для окружающей среды будут долгосрочными"
В ООН не оперируют понятием "экоцид", но очевидно, что после завершения войны в Украине последствия для окружающей среды будут носить долгосрочный характер
Об этом исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен рассказала в интервью " Интерфакс-Украина" .
По ее словам, украинцы достаточно быстро все восстанавливают, но "некоторые последствия будут иметь долгосрочный эффект".
"Особенно места, где есть тяжелое топливо, тяжелая нефть и топливо в почве. Это не исчезает просто так, и будет носить десятилетний характер", - уточнила Ингер Андерсен.
На вопрос журналистки, можно ли считать действия россиян в Украине "экоцидом", исполнительная директор UNEP ответила: "Это слово не такое, для которого ООН имеет определение. В нашем лексиконе его нет. Но очевидно, каждый может понять, что это "сильное "слово".
По ее словам, окружающая среда никогда не бывает в хорошем состоянии после войны.
"Конечно важно, чтобы мы думали о долгосрочных последствиях для людей в любых военных конфликтах. Но правда в том, что окружающая среда никогда не бывает в хорошем состоянии после окончания боевых действий, независимо от того, где и как это происходило. Однако единственное , что может остановить это негативное влияние на окружающую среду, - это мир", - подчеркнула Андерсен.
- Глава Международной следственной комиссии ООН Эрик Мёсе заявил об отсутствии доказательств геноцида украинцев .
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