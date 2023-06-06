Исполнительный директор UIF Денисенко назвал три причины подрыва врагом Каховской ГЭС

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Я считаю, что есть три причины подрыва российскими войсками Каховской ГЭС. Первая причина – украинское контрнаступление и возможное его замедление из-за подрыва ГЭС. Второе – в РФ понимают, что ситуация на Белгородщине в информационном плане у них начинает выходить из-под контроля и ее надо вывести на другой уровень, чтобы переключить внимание всего общества. И третий момент, самый важный в настоящее время, - в Кремле осознают, что никаких успехов на фронтах у них нет и быть не может, поэтому надо поднимать ставки", - сказал исполнительный директор Украинского института будущего

Вадим Денисенко отметил, что россияне имеют возможность поднимать ставки только тремя вещами: зерновое соглашение, особенно мир не испугавшее, также ЗАЭС и прямой ядерный удар. Конечно, прямого ядерного удара они не будут делать, но ситуацией на Запорожской АЭС начнут шантажировать весь мир, чтобы заставить садиться с ними за стол переговоров.

"Надеюсь, что этого не произойдет. Сегодня-завтра должно состояться заседание Совбеза ООН, на котором будут осуждены действия РФ. Очень большое значение имеет, чтобы сейчас мы информационно победили в странах коллективного Запада и особенно в Китае. Для нас крайне важно, чтобы все начали говорить о том, что это россияне взорвали Каховскую ГЭС, чтобы не повести себя на шантаж, поднятие ставок РФ и попыток заставить мир сесть с ними за стол переговоров", - подчеркнул Денисенко.