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Исполнительный директор UIF Денисенко назвал три причины подрыва врагом Каховской ГЭС

6 июня, 2023 вторник
17:14
Война с Россией

Вадим Денисенко, исполнительный директор Украинского института будущего, отметил, что россияне, взорвав ГЭС, намеревались замедлить контрнаступление ВСУ, перефокусировать внимание с Белгородщины и поднять ставки, шантажируя ситуацией на ЗАЭС

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Я считаю, что есть три причины подрыва российскими войсками Каховской ГЭС. Первая причина – украинское контрнаступление и возможное его замедление из-за подрыва ГЭС. Второе – в РФ понимают, что ситуация на Белгородщине в информационном плане у них начинает выходить из-под контроля и ее надо вывести на другой уровень, чтобы переключить внимание всего общества. И третий момент, самый важный в настоящее время, - в Кремле осознают, что никаких успехов на фронтах у них нет и быть не может, поэтому надо поднимать ставки", - сказал исполнительный директор Украинского института будущего

Вадим Денисенко отметил, что россияне имеют возможность поднимать ставки только тремя вещами: зерновое соглашение, особенно мир не испугавшее, также ЗАЭС и прямой ядерный удар. Конечно, прямого ядерного удара они не будут делать, но ситуацией на Запорожской АЭС начнут шантажировать весь мир, чтобы заставить садиться с ними за стол переговоров.

"Надеюсь, что этого не произойдет. Сегодня-завтра должно состояться заседание Совбеза ООН, на котором будут осуждены действия РФ. Очень большое значение имеет, чтобы сейчас мы информационно победили в странах коллективного Запада и особенно в Китае. Для нас крайне важно, чтобы все начали говорить о том, что это россияне взорвали Каховскую ГЭС, чтобы не повести себя на шантаж, поднятие ставок РФ и попыток заставить мир сесть с ними за стол переговоров", - подчеркнул Денисенко.

Украина
Россия
Китай
Херсонщина
Совет безопасности ООН
воєнні злочини Росії
Каховская ГЭС
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