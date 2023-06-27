Исполнительным директором Реестра нанесенного Россией ущерба назначили советника ОП
Исполнительным директором Реестра ущерба, нанесенного агрессией России против Украины, назначен советник Офиса президента, член рабочей группы по разработке международного репарационного механизма Маркиян Ключковский
Об этом сообщила в Facebook заместитель министра юстиции Ирина Мудра по итогам Конференции участников Реестра ущерба в Страсбурге.
"После согласования Правил назначения и увольнения членов Совета реестра ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины, было предложено назначить Исполнительного директора Реестра. По предложению правительства Украины и определению Конференции им стал Маркиян Ключковский. Это вполне логичное, закономерное назначение человека, который предложил модель компенсационного механизма и не прекращает ни на мгновение работать над ним, над его запуском", – написала Мудра.
Справка: Маркиян Ключковский является партнером украинской юридической фирмы "Астерс" и со-председателем практики международных арбитражных и судебных споров, а также членом совещательного совета Школы права Украинского Католического Университета.
Заместитель министра юстиции отметила скорость работы в вопросе фиксации нанесенного Россией ущерба и создания компенсационного механизма
"Двигаемся со сверхскоростью. Чуть больше месяца прошло с момента того же исторического дня 17 мая (Саммит СЕ в Рейкьявике), дня создания Реестра, - как имеем первую Конференцию участников Реестра ущерба. Сегодня Страсбург принимает представителей стран, подписавших соглашение о создании первой компоненты Компенсационного механизма (42 страны + ЕС, еще три страны проходят внутренние процедуры согласования), главная цель – физически запустить Реестр", – написала Мудра.
Участники Конференции утвердили предварительные расходы на период с 1 июля по 30 сентября 2023 года и обсудили другие административные вопросы, в частности, по помещению Реестра в Гааге.
"В скором времени начнется прием кандидатов в члены Совета Реестра", - добавила Мудра.
Кроме того, заместитель министра рассказала о встрече представителей Украины с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.
"Не менее важной была и двусторонняя встреча с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич накануне конференции, в ходе которой получили заверения в полной поддержке Советом Европы и лично госпожой генеральным секретарем как быстрого запуска Реестра, так и внедрения следующего этапа компенсационного механизма", - написала Мудра.
Следующая конференция запланирована на 12 сентября 2023 года в Риге.
- В январе 2023 года вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что обязанностью России как агрессора является выплата репараций Украине.
- В феврале заключенный в РФ оппозиционер Алексей Навальный заявил, что поражение РФ неизбежно и призвал вывести все российские войска с территории Украины и разработать справедливый механизм компенсации нанесенного ущерба.
- В мае российские оппозиционеры в совместной декларации заявили о необходимости выплаты агрессором компенсаций жертвам агрессии.
- В июне в Великобритании зарегистрировали законопроект о сохранении санкций против РФ до выплаты Украине репараций.
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