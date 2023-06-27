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Исполнительным директором Реестра нанесенного Россией ущерба назначили советника ОП

27 июня, 2023 вторник
23:03
Война с Россией

Исполнительным директором Реестра ущерба, нанесенного агрессией России против Украины, назначен советник Офиса президента, член рабочей группы по разработке международного репарационного механизма Маркиян Ключковский

Об этом сообщила в Facebook заместитель министра юстиции Ирина Мудра по итогам Конференции участников Реестра ущерба в Страсбурге.

"После согласования Правил назначения и увольнения членов Совета реестра ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины, было предложено назначить Исполнительного директора Реестра. По предложению правительства Украины и определению Конференции им стал Маркиян Ключковский. Это вполне логичное, закономерное назначение человека, который предложил модель компенсационного механизма и не прекращает ни на мгновение работать над ним, над его запуском", – написала Мудра.

Справка: Маркиян Ключковский является партнером украинской юридической фирмы "Астерс" и со-председателем практики международных арбитражных и судебных споров, а также членом совещательного совета Школы права Украинского Католического Университета.

Заместитель министра юстиции отметила скорость работы в вопросе фиксации нанесенного Россией ущерба и создания компенсационного механизма

"Двигаемся со сверхскоростью. Чуть больше месяца прошло с момента того же исторического дня 17 мая (Саммит СЕ в Рейкьявике), дня создания Реестра, - как имеем первую Конференцию участников Реестра ущерба. Сегодня Страсбург принимает представителей стран, подписавших соглашение о создании первой компоненты Компенсационного механизма (42 страны + ЕС, еще три страны проходят внутренние процедуры согласования), главная цель – физически запустить Реестр", – написала Мудра.

Участники Конференции утвердили предварительные расходы на период с 1 июля по 30 сентября 2023 года и обсудили другие административные вопросы, в частности, по помещению Реестра в Гааге.

"В скором времени начнется прием кандидатов в члены Совета Реестра", - добавила Мудра.

Кроме того, заместитель министра рассказала о встрече представителей Украины с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

"Не менее важной была и двусторонняя встреча с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич накануне конференции, в ходе которой получили заверения в полной поддержке Советом Европы и лично госпожой генеральным секретарем как быстрого запуска Реестра, так и внедрения следующего этапа компенсационного механизма", - написала Мудра.

Следующая конференция запланирована на 12 сентября 2023 года в Риге.

  • В январе 2023 года вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что обязанностью России как агрессора является выплата репараций Украине.
  • В феврале заключенный в РФ оппозиционер Алексей Навальный заявил, что поражение РФ неизбежно и призвал вывести все российские войска с территории Украины и разработать справедливый механизм компенсации нанесенного ущерба.
  • В мае российские оппозиционеры в совместной декларации заявили о необходимости выплаты агрессором компенсаций жертвам агрессии.
  • В июне в Великобритании зарегистрировали законопроект о сохранении санкций против РФ до выплаты Украине репараций.
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