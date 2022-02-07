Исполнительная власть сможет проводить общественные опросы через "Дия": Кабмин утвердил порядок
Кабинет министров утвердил порядок проведения опроса по инициативам, направленным на решение вопросов государственного управления в различных сферах общественной жизни, которые министерства и другие органы центральной или местной исполнительной власти могут заказывать через портал "Дия"
Об этом идет речь в постановлении Кабмина №90 от 7 февраля, передает Еспресо.TV.
"Опрос является сбором информации, проводимой с целью исследования общего мнения (позиции) населения по инициативам, направленным на решение вопросов государственного управления в различных сферах общественной жизни. Опрос не является голосованием, предусмотренным Законом Украины "О всеукраинском референдуме", и не является выборами , предусмотренным Избирательным кодексом Украины", - говорится в постановлении.
В тексте документа отмечается, что опрос также не является формой публичного общественного обсуждения или электронных консультаций с общественностью.
Заказ на проведение опроса можно подавать не чаще раза в месяц. Также несколько опросов на разные темы могут проходить одновременно.
Отвечать на вопросы могут все пользователи "Дия" или отдельные категории пользователей, если об этом будет просить заказчик.
- 5 февраля сообщалось, что приложение "Дия" проверяют международные специалисты по безопасности .
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