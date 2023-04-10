Исполнители песни "Добрый вечер, мы из Украины" стали послами штурмовой бригады "Спартан"
Группа PROBASS ∆ HARDI, известная песней "Добрый вечер, мы из Украины", стала послом штурмовой бригады "Спартан". Воины передали группе боевые трофеи, которые будут проданы на аукционе
Об этом пишет Харьковская военная городская администрация.
Командир 3-й бригады Нацгвардии Вадим Гладков пояснил, что это будет способствовать популярности группировки, а также отметил, что поддержка группы поднимает морально-психологическое состояние воинов. Официальное подписание меморандума о сотрудничестве между гвардейцами и группой PROBASS ∆ HARDI состоялось в Харькове.
"Подписание этого меморандума даст нам возможность стать более узнаваемыми. Это популяризация штурмовой бригады "Спартан" как на всеукраинском, так и на международном уровне. До сих пор есть люди, которые не понимают разницы между ведомствами. Поэтому функция разъяснительной работы здесь также присутствует. К тому же поддержка группы очень поднимает морально-психологическое состояние наших воинов", – отметил он.
Кроме того, воины "Гвардии Наступления" и члены PROBASS ∆ HARDI расписали сине-желтый флаг, который планируют продать на аукционе, а полученные средства направить на оснащение гвардейцев. На аукцион также выставят боевые трофеи, переданные воинами "Спартана" артистам.
"Для нас это большая честь! Подписание меморандума упростит сбор средств и закупку всего необходимого для наших воинов. Концерты и аукционы будем проводить как в Украине, так и за рубежом. Кстати, практика проведения аукционов очень эффективна. Если на концерт не каждый может попасть, то присоединиться к аукциону могут все желающие", – отметил фронтмен группы PROBASS ∆ HARDI Артем Ткаченко.
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