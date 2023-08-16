Исполнителей было по меньшей мере двое: в полиции рассказали, на какой стадии расследования покушения на Шефира
Уголовное производство по покушению на убийство первого помощника президента Украины Сергея Шефира находится на стадии досудебного расследования
Об этом глава Национальной полиции Иван Выговский сообщил в интервью изданию Цензор.НЕТ .
"Это уголовное производство сейчас находится на стадии досудебного расследования, есть ряд версий, там был проделан огромный объем работы", - сказал он.
По его словам, исполнителей было по меньшей мере двое, но пока никто не уведомлен о подозрении.
На вопрос журналистки, есть ли российский след в покушении на Шефира, Выговский ответил: "Такая версия рассматривается. Больше не могу сказать из-за тайны следствия".
Предыстория
22 сентября 2021 года возле села Лесники в Киевской области неизвестные стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. Ранение получил его водитель.
Нацполиция рассматривала три основные версии покушения. В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что считает обстрел авто Шефира вызовом Зеленскому и его команде.
Российский адвокат Марк Фейгин выразил мнение, что к покушению может быть причастна РФ .
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