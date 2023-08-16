Об этом глава Национальной полиции Иван Выговский сообщил в интервью изданию Цензор.НЕТ .

"Это уголовное производство сейчас находится на стадии досудебного расследования, есть ряд версий, там был проделан огромный объем работы", - сказал он.

По его словам, исполнителей было по меньшей мере двое, но пока никто не уведомлен о подозрении.

На вопрос журналистки, есть ли российский след в покушении на Шефира, Выговский ответил: "Такая версия рассматривается. Больше не могу сказать из-за тайны следствия".

Предыстория

22 сентября 2021 года возле села Лесники в Киевской области неизвестные стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. Ранение получил его водитель.

Нацполиция рассматривала три основные версии покушения. В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что считает обстрел авто Шефира вызовом Зеленскому и его команде.

Российский адвокат Марк Фейгин выразил мнение, что к покушению может быть причастна РФ .