Исполнитель роли Джеймса Бонда получил рыцарский орден

Об этом свидетельствует документ на сайте правительства Великобритании.

Такой же наградой по сюжету бондианы был отмечен его киногерой.

Крэйг получил награду за заслуги в кино и театре. Он стал кавалером ордена – это малейшая мера старшинства этой награды. По сюжету книги Яна Флеминга Джеймс Бонд стал кавалером ордена Святых Михаила и Георгия в 1953 году.

Кроме Крейга этим и другими рыцарскими орденами был награжден ряд политиков и дипломатов. В частности, Тони Блэр, занимавший должность премьер-министра Великобритании в 1997-2007 годах, удостоился Ордена Подвязки – высшего рыцарского ордена в стране.

Дэниел Крейг сыграл Джеймса Бонда в последних пяти фильмах по мотивам романов журналиста и писателя, офицера британской военной разведки Яна Флеминга – "Казино "Рояль", "Квант милосердия", "007: Координаты Скайфолл", "007: Спек" Не время умирать.

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