Испанской лоукостер Vueling в декабре откроет рейсы из Киева в Париж
Испанский лоукостер Vueling с 5 декабря открывает прямые рейсы из Киева в Париж
Об этом пишет avianews .
Согласно сообщению, испанский лоукостер Vueling с 5 декабря открывает прямые рейсы из Киева в Париж. Авиакомпания будет летать между городами дважды в неделю. В декабре полеты будут выполняться в разные дни, с января - по вторникам и воскресеньям.
Отмечается, что рейсы будут выполняться из аэропорта Борисполь в Киеве и Орли в Париже.
По данным издания, дешевые билеты Киев - Париж на рейсы Vueling предусматривают перевозку одного места в салоне самолета с габаритами до 40х30х20 см и одной чемоданы в багаже. Его размеры не должны превышать 55х40х20 см, а вес - 10 кг.
Рейс будет вылетать из Парижа в 6:55 и прилетать в Киев в 11:05. В обратном направлении самолет будет отправляться в 12:10 и прибывать в 14:35.
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