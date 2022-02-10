Испанский топ-клуб "Атлетико" продлил контракт с сыном главного тренера
Мадридский "Атлетико" объявил о продлении контракта с атакующим полузащитником Джулиано Симеоне
Об этом сообщает Twitter "Атлетико".
Новый контракт 19-летнего Джулиано Симеоне с "Атлетико" рассчитан до лета 2025 года. Финансовые условия сделки не сообщаются.
Джулиано – сын главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне. Он еще не дебютировал за первую команду мадридцев. "Матрасники" занимают пятое место в таблице чемпионата Испании, набрав 36 очков.
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