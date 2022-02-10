Испанский топ-клуб "Атлетико" продлил контракт с сыном главного тренера

Об этом сообщает Twitter "Атлетико".



Новый контракт 19-летнего Джулиано Симеоне с "Атлетико" рассчитан до лета 2025 года. Финансовые условия сделки не сообщаются.



Джулиано – сын главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне. Он еще не дебютировал за первую команду мадридцев. "Матрасники" занимают пятое место в таблице чемпионата Испании, набрав 36 очков.

RENOVACIÓN????



⚽ Giuliano prolonga su vinculación con nuestro club hasta 2025



❤️???? #AúpaAtleti pic.twitter.com/XJWdF70EGQ -- Atleti Academia (@AtletiAcademia) 10 февраля 2022