Испанский суд отпустил Анатолия Шария под подписку о невыезде, - El País

Об этом пишет испанское издание El País со ссылкой на Национальную судебную коллегию Испании.



Отмечается, что Анатолию Шарию запретили покидать Испанию, у него изъят паспорт. Также ему приказали дважды в месяц явиться в ближайший суд.



Эти меры перестанут действовать в течение месяца, если Киев официально не подаст запрос об экстрадиции.

Напомним, недавно в Испании задержали пророссийского блогера Шария, подозреваемого в госизмене.

25 марта 2022 года Анатолия Шария в Испании нашли активисты.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb