Испанский суд отпустил Анатолия Шария под подписку о невыезде, - El País
Суд запретил Шарию покидать Испанию, отозвал паспорт, и обязал блогера дважды в месяц являться в ближайший к нему суд
Об этом пишет испанское издание El País со ссылкой на Национальную судебную коллегию Испании.
Отмечается, что Анатолию Шарию запретили покидать Испанию, у него изъят паспорт. Также ему приказали дважды в месяц явиться в ближайший суд.
Эти меры перестанут действовать в течение месяца, если Киев официально не подаст запрос об экстрадиции.
- Напомним, недавно в Испании задержали пророссийского блогера Шария, подозреваемого в госизмене.
- 25 марта 2022 года Анатолия Шария в Испании нашли активисты.
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