Испанский стартап PLD Space в последний момент упразднил запуск ракеты-носителя Miura-1

Об этом сообщает Reuters.

Стало известно, что запуск в Уэльве на юго-западе Испании был отменен после того, как обратный отсчет достиг "нуля", и на стартовой площадке можно было увидеть пламя и дым у ракеты.

Причина решения об отмене запуска Miura-1 пока не известна, однако сама ракета-носитель осталась невредимой.

Отмечается, что ракета-носитель Miura-1 от PLD Space, которая была названа в честь породы бойцовских быков, имеет высоту из трехэтажного дома и грузоподъемность 100 кг. Ее можно использовать для проведения экспериментов в нулевой гравитационной среде.

Суборбитальная миссия ракеты была первой в Западной Европе в случае ее успешного запуска.

Предыдущая попытка совершить суборбитальный испытательный полет в конце мая была отложена из-за сильного порыва ветра.