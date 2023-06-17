Испанский стартап PLD Space в последний момент упразднил запуск ракеты-носителя Miura-1
Утром в субботу, 17 июня, испанский стартап PLD Space в последний момент отменил тестовый запуск многоразовой ракеты-носителя Miura-1
Об этом сообщает Reuters.
Стало известно, что запуск в Уэльве на юго-западе Испании был отменен после того, как обратный отсчет достиг "нуля", и на стартовой площадке можно было увидеть пламя и дым у ракеты.
Причина решения об отмене запуска Miura-1 пока не известна, однако сама ракета-носитель осталась невредимой.
Отмечается, что ракета-носитель Miura-1 от PLD Space, которая была названа в честь породы бойцовских быков, имеет высоту из трехэтажного дома и грузоподъемность 100 кг. Ее можно использовать для проведения экспериментов в нулевой гравитационной среде.
Суборбитальная миссия ракеты была первой в Западной Европе в случае ее успешного запуска.
Предыдущая попытка совершить суборбитальный испытательный полет в конце мая была отложена из-за сильного порыва ветра.
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