Испанский клуб, в котором играл Коноплянка, решил подписать 20-летнего украинца

Об этом сообщает Fichajes .



По информации источника, испанский клуб ищет усиление атаки. Трансфером Михаила Мудрика в "Севилью" лично занимается спортивный директор клуба Рамон Родригес Мончи. Детали соглашения пока не известны.



"Севилья" сейчас занимает третью позицию в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда отстает от первого места на 2 балла. Именно в этом клубе раньше играл Евгений Коноплянка, который сейчас является конкурентом Мудрика по позиции в "Шахтере".



20-летний Михаил Мудрик выступает на позиции левого вингера. В нынешнем сезоне украинец провел 15 матчей, забил 2 гола и отдал 5 ассистам.



Transfermarkt оценивает его в 900 тысяч евро.



До назначения Роберто Де Дзерби Мудрик сыграл за "Шахтер" всего 7 матчей и не отличился результативными действиями.

9 сентября главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби сказал, что настроен вывести Мудрика на топ-уровень.

5 ноября полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик поделился эмоциями после матча с "Реалом" в Лиге чемпионов, где ему аплодировали испанские фанаты.