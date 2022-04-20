Испанский клуб отказался от покупки футболиста "Динамо" за 2 млн евро
Хихонский "Спортинг" не собирается выкупать у киевского "Динамо" нападающего Эрика Рамиреса
Об этом сообщает La Voz de Asturias .
По информации источника, "Спортинг" имеет право выкупа венесуэльского форварда за сумму около 2 млн евро, однако Эрик Рамирес не сумел проявить себя в испанской команде, поэтому боссы хихонцев не планируют подписывать 23-летнего футболиста.
Эрик Рамирес перешел в "Динамо" прошлым летом. Успел сыграть 7 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Зимой на правах аренды уехал в Испанию.
За "Спортинг" форвард не забил ни одного гола за 10 матчей.
- В октябре форвард сборной Венесуэлы Эрик Рамирес отметился голом в ворота Бразилии в матче квалификации ЧМ-2022.
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