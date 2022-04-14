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Испанский город возле Севильи неделю будет называться Украиной

14 апреля, 2022 четверг
16:42
война с Россией

Его улицы будут названы именами украинских городов, пострадавших в результате вторжения армии РФ в Украину

Об этом сообщает испанское издание Diario De Sevilla.

Испанский город Фуэнтес-де-Андалусия, в котором проживает 7 200 человек, на время пасхальных праздников сменит свое название на "Украина", а также переименует некоторые улицы названиями украинских городов в знак солидарности с украинским народом, пострадавшим от последствий войны.

На некоторых улицах уже установлены мемориальные доски с названиями таких городов, как Киев, Мариуполь, Харьков, Херсон и Одесса.

По словам мэра Севильского городка Франциско Мартинеса, это решение - акт солидарности испанцев с Украиной, территория которой оказалась под ударами армии РФ.

Также эта инициатива завершена идеей продемонстрировать солидарность с другими местами в мире, страдающими от войны, поэтому другие улицы будут называться Эфиопия, Сирия, Йемен, Палестина или Афганистан.

Как сообщает издание Sevilla ABC, в городе также пройдет информационная кампания, включающая "интерактивную новостную программу", которая объединила Фуэнтес-де-Андалусия в прямом эфире со специальными корреспондентами TVE, La Vanguardia, RNE и Associated Press в Украине. Таким образом, жители города могут в прямом эфире получать информацию в этот период непосредственно с места событий в Украине.

  • Напомним, Испания присоединяется к санкциям ЕС и военной помощи стран НАТО, а также к инициативе привлечь Путина к суду в Гааге.

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Испания
поддержка Украины
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