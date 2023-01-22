Испанские фаны во время матча обозвали украинского футболиста Зозулю нацистом
Матч чемпионата Испании прервали из-за того, что болельщики "Депортиво" выкрикивали оскорбления в адрес игрока "Райо Махадаонды" Романа Зозули
Об этом сообщает CORE.
Рефери остановил игру третьего дивизиона чемпионата Испании на 60-й минуте из-за того, что фаны "Депортиво" начали скандировать "Зозуля - нацист". Пауза в матче продолжалась почти две минуты, пока болельщики из Ла-Коруньи не прекратили оскорбительных выкриков. Судья внес соответствующую запись в протокол встречи.
"Райо Махадаонда" уступила "Депортиво" со счетом 0:1 и опустилась в турнирной таблице на 15 место.
Зозуля перешел в "Райо Махадаонду" в декабре 2022 года и сыграл за свою новую команду 3 матча.
У украинца возник конфликт с испанскими ультрас-леваками еще в 2017 году, когда он перешел в "Райо Вальекано". Фаны выступили против трансфера из-за волонтерской деятельности Зозули, который, среди прочего, помогал полку "Азов". Позже выяснилось, что несколько фанатов мадридского клуба воевали на Донбассе на стороне российских наемников против Украины.
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9 декабря 2022 года Роман Зозуля стал игроком "Райо Махадаонды".
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