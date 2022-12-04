Испанская полиция определила, откуда отправили письмо-бомбу в украинское посольство в Мадриде
Испанская полиция считает, что 6 писем-бомб имеют происхождение из города Вальядолид на севере страны
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что 6 писем-бомб были направлены в посольство Украины в Испании и другие учреждения. Предположительно, их отправили из города Вальядолид на севере страны.
Устройства были отправлены в места назначения с 24 ноября по 2 декабря, в частности такие "письма" направлялись премьер-министру Педро Санчесу, посольству Украины в Мадриде, правительственным учреждениям, спутниковой компании Европейского Союза и посольству США.
- 30 ноября сотрудник посольства Украины в Мадриде получил незначительные ранения в результате взрыва бомбы в помещении дипучреждения. Известно, что в Испании предварительно квалифицировали инцидент как террористическое преступление.
- Позже пакет с, вероятно, взрывным устройством в среду получила испанская компания Instalaza, которая производит оружие для Украины. В частности, Instalaza производит противотанковые гранатометы, которые используются украинской армией в войне с Россией. В начале войны министр обороны Испании Маргарета Роблес объявила, что Киев получит 1 370 таких установок.
- 1 декабря В Испании продолжилась серия атак на админздания, на этот раз взрывчатку в почтовом пакете отправили в посольство США в Мадриде.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.66
Покупка 39.66Продажа 40.35
-
EUR
Покупка 40.59Продажа 41.67
- Актуальное
- Важное