Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что 6 писем-бомб были направлены в посольство Украины в Испании и другие учреждения. Предположительно, их отправили из города Вальядолид на севере страны.

Устройства были отправлены в места назначения с 24 ноября по 2 декабря, в частности такие "письма" направлялись премьер-министру Педро Санчесу, посольству Украины в Мадриде, правительственным учреждениям, спутниковой компании Европейского Союза и посольству США.

30 ноября сотрудник посольства Украины в Мадриде получил незначительные ранения в результате взрыва бомбы в помещении дипучреждения. Известно, что в Испании предварительно квалифицировали инцидент как террористическое преступление.

Позже пакет с, вероятно, взрывным устройством в среду получила испанская компания Instalaza, которая производит оружие для Украины. В частности, Instalaza производит противотанковые гранатометы, которые используются украинской армией в войне с Россией. В начале войны министр обороны Испании Маргарета Роблес объявила, что Киев получит 1 370 таких установок.

1 декабря В Испании продолжилась серия атак на админздания, на этот раз взрывчатку в почтовом пакете отправили в посольство США в Мадриде.

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