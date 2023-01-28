Испанская полиция изъяла кокаин на $114 млн долларов на корабле для перевозки скота

Об этом говорится в заявлении полиции в субботу, 28 января.

Сообщается, что перед рейдом во вторник судно останавливалось в портах более десяти стран. Полиция сообщила, что контрабандисты наркотиков начали использовать корабли для перевозки скота, потому что полиции сложнее отследить их незаконный груз.

"Международные организации переосмысливают себя, чтобы транспортировать наркотики из Латинской Америки в Европу, используя скот, чтобы усложнить контроль и локализацию", – говорится в заявлении испанской полиции.

Отмечается, что полиция арестовала 28 членов экипажа лайнера Orion V под флагом Того, следовавшего из Колумбии в ходе операции испанских властей, Управления по борьбе с наркотиками США и полиции Того.

Офицеры выгрузили десятки ящиков с кокаином в Лас-Пальмасе на острове Гран-Канария.

10 января сообщалось, что Бельгия и Нидерланды в 2022 году совместно конфисковали рекордное количество кокаина.

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