Об этом сообщила испанская почта Correos .

"Голубой и желтый цвета, изображенные на почтовой марке, посвященной Украине, заполнили балконы и улицы нашей страны в знак поддержки народа, страдающего жесткими последствиями войны", - отметила Correos в сообщении.

Марка называется "Испания из Украины", эти слова размещены на марке вместе с двумя официальными логотипами почтовых операторов обеих стран.

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