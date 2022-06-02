Испанская почта выпустила марку в поддержку Украины
Испанская почта выпустила марку "Испания из Украины"
Об этом сообщила испанская почта Correos .
"Голубой и желтый цвета, изображенные на почтовой марке, посвященной Украине, заполнили балконы и улицы нашей страны в знак поддержки народа, страдающего жесткими последствиями войны", - отметила Correos в сообщении.
Марка называется "Испания из Украины", эти слова размещены на марке вместе с двумя официальными логотипами почтовых операторов обеих стран.
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