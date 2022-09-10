Испанская армия будет учить украинских военных, - СМИ

Об этом сообщает El Mundo.

"Испания неделями готовилась к прибытию украинских военных контингентов, которые будут проходить обучение на базе нашей страны", - говорится в сообщении.

Сообщается, что обучение будет проходить в Сарагосе.

Как уже делает Соединенное Королевство на своей территории, министерство обороны Испании, как отмечается, выполняет одно из обязательств, взятых перед правительством Владимира Зеленского, и будет приглашать украинских военных на обучение перед военным развертыванием.

8 августа в минобороны Финляндии сообщили, что страна направляет около 20 инструкторов на учебную поддержку, организованную в Великобритании, целью которой является подготовка военнослужащих Вооруженных сил Украины.