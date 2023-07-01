Испания выделит для Украины €55 млн и дополнительно предоставит 4 танка Leopard
В субботу, 1 июля, премьер-министр Испании Педро Санчес во время своего выступления в Верховной Раде Украины объявил о выделении Украине пакета помощи на €55 млн и передаче 4 танков Leopard и другой военной техники
Об этом сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес, выступая в ВРУ.
Сегодня Испания приняла решение о дополнительном выделении 55 млн евро, в том числе 51 млн евро через группу Всемирного банка, для финансирования малых и средних предприятий Украины, а также 4 млн евро через Программу развития ООН для обеспечения школ в Украине экологически чистыми и устойчивыми энергосистемами. ", – сказал Педро Санчес.
Он также отметил, что восстановление страны требует времени и инвестиций, а Испания будет поддерживать Украину в этом процессе. В частности, Санчес отметил, что в отдельных сферах, таких как железнодорожная инфраструктура, испанские компании имеют ноу-хау, которые помогут Украине.
"Испанское правительство поддержит финансирование необходимых инвестиций для адаптации и модернизации украинской инфраструктуры и производственных отраслей", – отметил он.
Кроме того, Санчес объявил о предоставлении военной техники для Украины, а именно 4 танков Leopard, бронетранспортеров и мобильного полевого госпиталя с хирургическим оборудованием.
"Испания в скором времени поставит новую тяжелую технику для помощи в войне, в том числе 4 танка Leopard и бронетранспортеры. Мы также поставим портативный полевой госпиталь с хирургическим оборудованием. Этот элемент должен усилить способность Украины оказывать помощь раненым военным и гражданским вблизи линии фронта", - сказал он.
Санчес отметил, что в последние месяцы в Испании была оказана помощь более 650 украинским гражданам, многие из которых получили ранения в боевых действиях.
Также премьер-министр рассказал о повышении квалификации украинских медиков в испанской Сарагоге.
"Они изучают современные методы лечения и применения протезов. Еще больше специалистов будут прибывать в Испанию в течение каждых следующих трех недель для прохождения подготовки. Они смогут более качественно предоставлять лечение и реабилитацию", - добавил он.
- Это уже второе выступление испанского премьера в Верховной Раде за этот год. Во время своего визита 23 февраля он поддержал инициативу Grain from Ukraine, внес вклад в размере 4,4 миллиона евро и сообщил, что Испания готова поддерживать и сопровождать Украину в процессе вступления в ЕС.
- В субботу, 1 июля, в столицу с официальным визитом прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес.
- Также он выступил на заседании Верховной Рады.
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