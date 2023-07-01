Об этом сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес, выступая в ВРУ.

Сегодня Испания приняла решение о дополнительном выделении 55 млн евро, в том числе 51 млн евро через группу Всемирного банка, для финансирования малых и средних предприятий Украины, а также 4 млн евро через Программу развития ООН для обеспечения школ в Украине экологически чистыми и устойчивыми энергосистемами. ", – сказал Педро Санчес.

Он также отметил, что восстановление страны требует времени и инвестиций, а Испания будет поддерживать Украину в этом процессе. В частности, Санчес отметил, что в отдельных сферах, таких как железнодорожная инфраструктура, испанские компании имеют ноу-хау, которые помогут Украине.

"Испанское правительство поддержит финансирование необходимых инвестиций для адаптации и модернизации украинской инфраструктуры и производственных отраслей", – отметил он.

Кроме того, Санчес объявил о предоставлении военной техники для Украины, а именно 4 танков Leopard, бронетранспортеров и мобильного полевого госпиталя с хирургическим оборудованием.

"Испания в скором времени поставит новую тяжелую технику для помощи в войне, в том числе 4 танка Leopard и бронетранспортеры. Мы также поставим портативный полевой госпиталь с хирургическим оборудованием. Этот элемент должен усилить способность Украины оказывать помощь раненым военным и гражданским вблизи линии фронта", - сказал он.

Санчес отметил, что в последние месяцы в Испании была оказана помощь более 650 украинским гражданам, многие из которых получили ранения в боевых действиях.

Также премьер-министр рассказал о повышении квалификации украинских медиков в испанской Сарагоге.

"Они изучают современные методы лечения и применения протезов. Еще больше специалистов будут прибывать в Испанию в течение каждых следующих трех недель для прохождения подготовки. Они смогут более качественно предоставлять лечение и реабилитацию", - добавил он.