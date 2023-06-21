Испания выделит более 250 млн евро на восстановление Украины, - глава МИД Альбарес
Правительство Испании обязалось выделить на восстановление и реконструкцию Украины более 250 млн евро
Об этом заявил на международной Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2023) глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, обнародовав обращение в Twitter.
"Испанское правительство пообещало более 250 млн евро на восстановление и реконструкцию, в том числе 7 млн евро на обеспечение школ укрытиями, поддержку жертв сексуального насилия и обеспечение мобильных клиник инкубаторами для новорожденных", - сказал Альбарес.
Испанский министр также добавил, что его страна мобилизует более 240 тонн гуманитарной помощи на нужды гражданских, пострадавших от разрушения плотины ГЭС в Новой Каховке. При этом ответственность за подрыв дамбы Альбарес возложил на Россию.
Свое обращение министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес завершил словами "Слава Украине!"
Ранее в июне министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила о передаче Украине четырех отремонтированных танков Leopard 2A4 в дополнение к 6 танкам, переданным в апреле, а также полевого госпиталя и 20 БМП.
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