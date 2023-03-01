Испания выделила €4,1 млн на ремонт танков Leopard для Украины
Министерство обороны Испании уже работает над ремонтом танков Leopard 2A4 для отправки в Украину: их восстановление будет стоить €4,1 млн
Об этом сообщает El Mundo.
Отмечается, что на испанской платформе госзакупок появился тендер, согласно которому выделено 4,1 млн евро на ремонт боевых танков Leopard 2A4, которые затем отправят в Украину.
Журналисты утверждают, что танки сейчас находятся на предприятиях подрядчика Santa Barbara в Алькала-де-Гуадайра (Севилья), где проходят проверку четвертого уровня – наиболее исчерпывающую. Дальше они окажутся на фронте.
- 24 февраля глава Министерства обороны Алексей Резников и премьер-министр Денис Шмыгаль вместе с главой правительства Польши Матеушем Моравецким встретили первые четыре танка Leopard 2, переданные Украине.
- Посол Германии Анка Фельдгузен заявила, что 18 танков Leopard 2 A6 поступят в Украину из ФРГ до конца марта.
- Украина получит от Польши 10 танков Leopard 2 и 60 танков Т-72 и PT-91 Twardy в течение нескольких недель – как только завершится обучение украинских военных.
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