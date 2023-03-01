Испания выделила €4,1 млн на ремонт танков Leopard для Украины

Об этом сообщает El Mundo.

Отмечается, что на испанской платформе госзакупок появился тендер, согласно которому выделено 4,1 млн евро на ремонт боевых танков Leopard 2A4, которые затем отправят в Украину.

Журналисты утверждают, что танки сейчас находятся на предприятиях подрядчика Santa Barbara в Алькала-де-Гуадайра (Севилья), где проходят проверку четвертого уровня – наиболее исчерпывающую. Дальше они окажутся на фронте.