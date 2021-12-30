Испания впервые зафиксировала более 100 тыс. случаев коронавируса за сутки
В Испании, впервые за время пандемии, зафиксировали более 100 тысяч случаев заражением COVID-19 за сутки
Об этом сообщает El Pais.
За прошедшие сутки 29 декабря в Испании зарегистрировано 100 760 случаев заражения COVID-19. Это самый высокий показатель в государстве за все время пандемии. Также в тот день 78 граждан Испании скончались от осложнений коронавируса.
Заболеваемость в стране достигла 1 508 случаев на 100 тыс. жителей. Всего в Испании было официально подтверждено 6 133 057 случаев заражения коронавирусом и 89 331 смерть.
"Мы находимся в эпидемиологической ситуации с высоким уровнем циркуляции вируса", - заявила в среду, 29 декабря, министерша здравоохранения страны Каролина Дариас.
- Во вторник, 29 декабря, Франция зафиксировала рекордные около 180 тыс. новых заражений COVID-19 в сутки.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.13
Покупка 27.13Продажа 27.4
-
EUR
Покупка 30.55Продажа 31.01
- Актуальное
- Важное