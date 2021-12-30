Испания впервые зафиксировала более 100 тыс. случаев коронавируса за сутки

Об этом сообщает El Pais.



За прошедшие сутки 29 декабря в Испании зарегистрировано 100 760 случаев заражения COVID-19. Это самый высокий показатель в государстве за все время пандемии. Также в тот день 78 граждан Испании скончались от осложнений коронавируса.



Заболеваемость в стране достигла 1 508 случаев на 100 тыс. жителей. Всего в Испании было официально подтверждено 6 133 057 случаев заражения коронавирусом и 89 331 смерть.



"Мы находимся в эпидемиологической ситуации с высоким уровнем циркуляции вируса", - заявила в среду, 29 декабря, министерша здравоохранения страны Каролина Дариас.

Во вторник, 29 декабря, Франция зафиксировала рекордные около 180 тыс. новых заражений COVID-19 в сутки.