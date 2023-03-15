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Испания увеличила импорт сжиженного газа из РФ на 84%, - Bloomberg

15 мартa, 2023 среда
00:33
Экономика

Испания в этом году является крупнейшим покупателем российского СПГ в ЕС, ведь поставки газа в страну из Алжира падают из-за дипломатической розни

Это свидетельствует о том, как Европа остается зависимой от Москвы, несмотря на попытки сократить энергетические связи, пишет Bloomberg.

Испания была вынуждена увеличить закупки СПГ из других стран после того, как поставки от давнего поставщика газа - Алжира - сократились из-за дипломатической розни между двумя странами. В то время как Россия сократила продажи через трубопроводы в Европу до минимума, потоки СПГ выросли более чем на 30% в прошлом году.

Зависимость Испании от российского СПГ, вероятно, привлечет политиков ЕС, некоторые из которых призывают к сокращению доходов Москвы после ее вторжения в Украину. На прошлой неделе комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон призвала прекратить эти поставки, заявив, что европейским компаниям не следует продлевать долгосрочные контракты по истечении срока действия текущих. О конкретных мерах она не сообщила.

Испания является крупнейшим покупателем российского СПГ в ЕС в этом году, за ней следуют Бельгия и Франция, свидетельствуют данные отслеживания судов, опубликованные Bloomberg. По данным Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, Испания также тратит на нефть и газ из Москвы больше всех в ЕС – 944 миллиона евро.

Испания получает российский газ только в виде СПГ, поскольку ее энергокомпания Naturgy Energy Group SA имеет 20-летний контракт на закупку топлива у "Ямалы СПГ" в Арктике до 2038 года. Импорт в период с марта 2022 по февраль этого года вырос до 61344 гигаватт-часов по сравнению с 33305 гигаватт-часов за тот же период годом ранее.

На долю российского СПГ приходилось 14% от общего объема поставок в Испанию за этот период, что на 6,2% больше. СПГ из России составило около 16% от общего объема импорта топлива в Западную Европу в прошлом месяце, при этом США поставили почти половину.

Россия
газ
Испания
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