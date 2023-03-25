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Испания уничтожила Норвегию в отборе на Евро-2024

25 мартa, 2023 суббота
23:40
Спорт

В 1-м туре отборочного раунда Евро-2024 сборная Испании разгромно победила Норвегию

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился разгромной победой Испании со счётом 3:0. В ворота Норвегии дубль оформил Хоселу, еще один гол забил Дани Ольмо.

Главная звезда сборной Норвегии Эрлинг Холанд в сегодняшней игре не принял участия.

Сборная Испании и Норвегии соревнуются за место на Евро-2024 в группе А вместе с командами Шотландии, Грузии и Норвегии.

Евро-2024

Квалификация. 1-й тур

25 марта

Испания – Норвегия 3:0

Голы: Ольмо, 13, Хоселу, 84, 85

Норвегия
Испания
Эрлинг Холанд
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