Испания уничтожила Норвегию в отборе на Евро-2024
В 1-м туре отборочного раунда Евро-2024 сборная Испании разгромно победила Норвегию
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился разгромной победой Испании со счётом 3:0. В ворота Норвегии дубль оформил Хоселу, еще один гол забил Дани Ольмо.
Главная звезда сборной Норвегии Эрлинг Холанд в сегодняшней игре не принял участия.
Сборная Испании и Норвегии соревнуются за место на Евро-2024 в группе А вместе с командами Шотландии, Грузии и Норвегии.
Евро-2024
Квалификация. 1-й тур
25 марта
Испания – Норвегия 3:0
Голы: Ольмо, 13, Хоселу, 84, 85
- 25 марта в 1 туре отборочного раунда Евро-2024 сборная Шотландии разгромно победила Кипр.
- В другом матче сборная Армении, которую возглавляет Александр Петраков, уступила Турции.
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