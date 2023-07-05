Испания – Украина: стартовый состав нашей молодежки на полуфинал молодежного ЧЕ по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В полуфинале Евро-2023 сборная Украины сыграет с Испанией. В другом полуфинале Англия обыграла Израиль.

Букмекеры считают, что украинская молодежка - аутсайдер матча, на выигрыш Украины дают коэффициент 4,40. Выигрыш Испании оценивается в 1,93. Ничья в основное время – 3,85.

На групповой стадии команды выступали в группе B, где наша молодежка опередила Хорватию и Румынию, но по дополнительным показателям уступила Испанию.

В четвертьфинале Евро-2023 (U21) сборная Украины победила Францию (3:1), а Испания оказалась лучше Швейцарии (2:1)

Молодежный ЧЕ проходит с 21 июня по 8 июля. Лучшие команды турнира получили путевки на Олимпиаду-2024. На играх в Париже сыграют Франция, Украина, Израиль и Испания.

Евро-2023 (U21)

Полуфинал

5 июля

Испания – Украина

Сборная Украины U21: Трубин, Овчаренко, Батагов, Таловеров, Сыч, Бражко, Судаков, Бондаренко, Мудрык, Назаренко, Сикан.

Запасные: Нещерет, Фесюн, Сирота, Желизко, Вьюнник, Салюк, Ванат, Лях, Брагару, Очеретько, Кащук.

Бухарест, стадион "Стяуа"

Начало в 22:00

Трансляция - "Общественное"