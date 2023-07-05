Испания – Украина: стартовый состав нашей молодежки на полуфинал молодежного ЧЕ по футболу
В среду, 5 июля, сборная Украины по футболу сыграет против Испании в полуфинале молодежного Евро-2023.
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В полуфинале Евро-2023 сборная Украины сыграет с Испанией. В другом полуфинале Англия обыграла Израиль.
Букмекеры считают, что украинская молодежка - аутсайдер матча, на выигрыш Украины дают коэффициент 4,40. Выигрыш Испании оценивается в 1,93. Ничья в основное время – 3,85.
На групповой стадии команды выступали в группе B, где наша молодежка опередила Хорватию и Румынию, но по дополнительным показателям уступила Испанию.
В четвертьфинале Евро-2023 (U21) сборная Украины победила Францию (3:1), а Испания оказалась лучше Швейцарии (2:1)
Молодежный ЧЕ проходит с 21 июня по 8 июля. Лучшие команды турнира получили путевки на Олимпиаду-2024. На играх в Париже сыграют Франция, Украина, Израиль и Испания.
Евро-2023 (U21)
Полуфинал
5 июля
Испания – Украина
Сборная Украины U21: Трубин, Овчаренко, Батагов, Таловеров, Сыч, Бражко, Судаков, Бондаренко, Мудрык, Назаренко, Сикан.
Запасные: Нещерет, Фесюн, Сирота, Желизко, Вьюнник, Салюк, Ванат, Лях, Брагару, Очеретько, Кащук.
Бухарест, стадион "Стяуа"
Начало в 22:00
Трансляция - "Общественное"
- 2 июля молодежная сборная Украины обыграла Францию и вышла в полуфинал молодежного Евро-2023.
- Сборная Украины будет выступать на Олимпиаде-2024 под руководством главного тренера молодежки Руслана Ротаня, выведшего команду на Игры в Париже.
- 4 июля Ротань заявил, что в полуфинале Евро-2023 против Испании не сыграет Дмитрий Крыськив.
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