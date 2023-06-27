Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч Испания – Украина состоится в Бухаресте и начнется в 21:45. Вживую его покажут региональные телеканалы Общественного.

После двух туров сборные Украины и Испании с 6 баллами возглавляют группу B и гарантировали место в четвертьфинале. У Хорватии и Румынии нет очков и потеряли шансы на выход из группы.

Молодежный ЧЕ проходит с 21 июня по 8 июля в Румынии и Грузии. Четыре лучших команды турнира получат путевки на Олимпиаду-2024. Франция попала на игры в статусе хозяина.

Молодежный Евро-2023

Группа B

3-й тур

Испания U21 - Украина U21

27 июня

Бухарест, Румыния

Стадион "Джулешти"

Начало – 21:45

Прямая трансляция на региональных телеканалах Общественного