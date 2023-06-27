Испания – Украина: где смотреть матч молодежного Евро-2023 за 1 место в группе
Во вторник, 27 июня, молодежная сборная Украины сыграет против Испании в 3-м туре группового раунда молодежного чемпионата Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч Испания – Украина состоится в Бухаресте и начнется в 21:45. Вживую его покажут региональные телеканалы Общественного.
После двух туров сборные Украины и Испании с 6 баллами возглавляют группу B и гарантировали место в четвертьфинале. У Хорватии и Румынии нет очков и потеряли шансы на выход из группы.
Молодежный ЧЕ проходит с 21 июня по 8 июля в Румынии и Грузии. Четыре лучших команды турнира получат путевки на Олимпиаду-2024. Франция попала на игры в статусе хозяина.
Молодежный Евро-2023
Группа B
3-й тур
Испания U21 - Украина U21
27 июня
Бухарест, Румыния
Стадион "Джулешти"
Начало – 21:45
Прямая трансляция на региональных телеканалах Общественного
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24 июня молодежная сборная Украины победила Румынию и досрочно вышла в четвертьфинал Евро-2023.
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