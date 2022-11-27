Испания сыграла вничью с Германией на ЧМ-2022 по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Эль-Хауре сборную Испании на 62-й минуте вывел вперед Альваро Мората. Германия отыгралась на 83-й минуте усилиями Никласа Фуллькруга. Игра завершилась вничью 1:1.

Испания набрала 4 очка и осталась на первом месте. Германия с 1 пунктом идет последней. Япония имеет 3 балла и опережает благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей Коста-Рику, у которой также 3 очка.

В 3-м туре 1 декабря Испания сыграет с Японией, а Коста-Рика – с Германией.

Для выхода в плей-офф немцам необходимо побеждать костариканцев и надеяться, что Испания не проигрывает Японии.

ЧМ-2022

2-й тур

27 ноября

Группа E

Испания – Германия 1:1

Голы : Мората, 62 - Фуллькруг, 83

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