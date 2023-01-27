Испания согласилась учить украинских военных управлять Leopard - СМИ
Мадрид согласился обучать украинских военных управлять танками Leopard. На обучение пока приняли 54 украинца
Об этом сообщает радиосеть Cadena SER.
Отмечается, что министр обороны Украины Алексей Резников обратился к главе МО Испании Маргарите Роблесу с просьбой научить украинских военных управлять танками Leopard. После этого, по данным источников радиосети, Мадрид согласился принять на обучение 54 украинца.
Испания разработала обучение для украинцев сроком в два с половиной месяца. При этом страна пока не уточнила, сколько танков она планирует поставить Украине.
- 26 января министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила о готовности поставить в Украину танки, но отметила необходимость их переоборудовать. По данным СМИ, на базе в Сарагосе находятся 53 танка.
- 27 января министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что страна уже согласовала вопрос с отправкой танков Leopard Украине весной. "К весне физическое присутствие Leopard не нужно, и мы должны воспользоваться этим временем для инструктажа", – сказала она.
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