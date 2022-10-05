Испания согласилась приобщить Украину к совместной с Португалией заявке на проведение ЧМ-2030 по футболу
Правительство Испании согласилось, чтобы Украина присоединилась к ее совместной с Португалией заявке на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года
Об этом сообщает EFE .
По словам пресс-секретаря правительства Испании Изабель Родригес, правительство поддерживает идею присоединения Украины к заявке на проведение матчей ЧМ-2030.
"Конечно, правительство поддерживает включение Украины в нашу заявку, потому что это всегда хорошо, когда спорт совмещается с миром", - сказала Родригес.
По информации британского издания The Times, идея была одобрена президентом Украины Владимиром Зеленским и нашла поддержку правительств Испании и Португалии.
Испания и Португалия сначала планировали подать совместную заявку на проведение ЧМ-2030 вдвоем, но согласились отдать Украине матчи группового раунда одной из групп.
Инициаторы присоединения Украины к заявке убеждены, что Украина в 2030 году будет отвечать необходимым для проведения турнира критериям безопасности и восстановится после войны с Россией.
На проведение чемпионата мира - 2023 официально не поступила ни одна заявка. Ожидается, что главными конкурентами Испании, Португалии и Украины станут Саудовская Аравия, Египет и Греция, которые планируют подать совместную заявку.
- 4 октября стало известно, что Украина намерена присоединиться к совместной заявке Испании и Португалии на проведение финальной части чемпионата мира - 2030.
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