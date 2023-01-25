Испания согласилась передать Украине танки Leopard, - СМИ
Испания изменила свое решение о передаче Украине тяжелого вооружения для противодействия российской агрессии. В настоящее время Мадрид может отправить для ВСУ танки Leopard
Об этом сообщило издание El Pais.
"Испания присоединится к поставкам танков Leopard Киеву после того, как Германия после нескольких месяцев сопротивления поставкам согласится поставить этот мощный танк", – отметили журналисты.
"Испанская армия – одна из тех, у кого больше всего единиц этой модели – 347 единиц", - добавляет издание.
- Вечером 24 января издание Der Spiegel сообщило, что Германия приняла решение отправить танки Leopard 2 в Украину.
- 17 января министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что его страна пока не намерена передавать Украине танки.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.89
Покупка 39.89Продажа 40.56
-
EUR
Покупка 42.48Продажа 43.46
- Актуальное
- Важное