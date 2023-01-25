Об этом сообщило издание El Pais.

"Испания присоединится к поставкам танков Leopard Киеву после того, как Германия после нескольких месяцев сопротивления поставкам согласится поставить этот мощный танк", – отметили журналисты.

"Испанская армия – одна из тех, у кого больше всего единиц этой модели – 347 единиц", - добавляет издание.

Вечером 24 января издание Der Spiegel сообщило, что Германия приняла решение отправить танки Leopard 2 в Украину.

17 января министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что его страна пока не намерена передавать Украине танки.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb