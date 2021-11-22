Испания сменила правила въезда для украинских туристов
С 22 ноября вступили в силу новые правила въезда украинцев в Испанию
Об этом сообщили в посольстве Украины в Испании.
Теперь, чтобы попасть в Испанию, украинские туристы должны пройти полный курс прививок от COVID-19.
Речь идет о вакцинах, одобренных
- Всемирной организацией здравоохранения (Comirnaty/BionTech/Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Janssen, Moderna, Coronavac/Sinovac, Sinopharm);
- или Европейским агентством лекарственных средств (Comirnaty/BionTech/Pfizer, Janssen, AstraZeneca/Vaxzervria, Spikevax/Moderna).
Также путешествующие в Испанию украинцы (в частности дети) должны заполнить формуляр санитарного контроля (на портале Минздрава Испании или получить QR-код в приложении Spain Travel Health-SpTH, которое проверяют перевозчики перед посадкой и после въезда в страну).
Кроме того, Испания разрешила въезд для невакцинированных лиц (при условии предоставления справки об отрицательном результате тестирования на COVID-19), если причина посещения страны относится к пункту "существенные путешествия".
- Напомним, 20 ноября стало известно , что Австрия закрыла границы для иностранцев.
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