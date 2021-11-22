Испания сменила правила въезда для украинских туристов

Об этом сообщили в посольстве Украины в Испании.



Теперь, чтобы попасть в Испанию, украинские туристы должны пройти полный курс прививок от COVID-19.



Речь идет о вакцинах, одобренных

Всемирной организацией здравоохранения (Comirnaty/BionTech/Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Janssen, Moderna, Coronavac/Sinovac, Sinopharm);

или Европейским агентством лекарственных средств (Comirnaty/BionTech/Pfizer, Janssen, AstraZeneca/Vaxzervria, Spikevax/Moderna).

Напомним, 20 ноября стало известно , что Австрия закрыла границы для иностранцев.

Правило действует для лиц старше 12 лет.Также путешествующие в Испанию украинцы (в частности дети) должны заполнить формуляр санитарного контроля (на портале Минздрава Испании или получить QR-код в приложении Spain Travel Health-SpTH, которое проверяют перевозчики перед посадкой и после въезда в страну).Кроме того, Испания разрешила въезд для невакцинированных лиц (при условии предоставления справки об отрицательном результате тестирования на COVID-19), если причина посещения страны относится к пункту "существенные путешествия".

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