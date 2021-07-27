Испания разрешила въезд украинским туристам

Об этом свидетельствуют данные на портале Министерства иностранных дел tripadvisor .



По данным портала, с 27 июля ограничения на все путешествия из Украины в Испанию прекращаются.



Отмечается, что для въезда граждане Украины могут предоставить сертификат о вакцинации или справку об отрицательном результате ПЦР-теста, который был сделан в течение 72 часов перед въездом, или экспресс-теста, сделанного в течение 48 часов. Также для въезда можно предоставить справку о выздоровлении от COVID-19.

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