Испания разрешила въезд украинским туристам
Испания с 27 июля разрешила въезд украинским туристам
Об этом свидетельствуют данные на портале Министерства иностранных дел tripadvisor .
По данным портала, с 27 июля ограничения на все путешествия из Украины в Испанию прекращаются.
Отмечается, что для въезда граждане Украины могут предоставить сертификат о вакцинации или справку об отрицательном результате ПЦР-теста, который был сделан в течение 72 часов перед въездом, или экспресс-теста, сделанного в течение 48 часов. Также для въезда можно предоставить справку о выздоровлении от COVID-19.
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