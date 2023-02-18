Об этом сообщили в Reuters.

17 февраля суд в Испании согласился на запрос США выдать британца, разыскиваемого в Соединенных Штатах с 2020 года.

Мужчину подозревают во взломе учетных записей в twitter нескольких политиков, в том числе президентов США Барака Обамы и Джо Байдена.

Джозеф Джеймс О'Коннор был арестован в июле 2021 года в южном городе Эстепона. Правительство Испании еще должно подтвердить экстрадицию. Обычно оно выполняет такие решения Высокого суда, хотя О'Коннор все еще может подать апелляцию.

Журналисты напомнили, что атака на twitter в июле 2020 года охватила ряд официальных аккаунтов, в том числе тогдашнего кандидата в президенты от Демократической партии Байдена и генерального директора Tesla Илона Маска.

Также пострадали аккаунты бывшего президента Барака Обамы, звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, Билла Гейтса, Уоррена Баффета, Беньямина Нетаньяху, Джеффа Безоса, Майкла Блумберга и Канье Веста.