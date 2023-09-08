Испания разгромила Грузию в отборе на Евро-2024
В 5-м туре отборочного раунда Евро-2024 сборная Испании на выезде унизила Грузию
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился разгромной победой Испании со счетом 7:1. Хет-триком в ворота Грузии отличился Альваро Мората, еще по голу забили Дани Ольмо, Нико Уильямс и Ламин Ямал.
Грузины все-таки забили сегодня дважды. Однако один мяч был в собственные ворота, речь идет об автоголе Соломона Квиркелии. А Унай Симона обыграл Гиорги Чакветадзе.
После 4 матчей лидером группы А является Шотландия, которая выиграла все матчи и имеет 12 баллов. Следом идет Испания с 6 очками (3 сыгранных поединка), Норвегия (4) и Грузия (4) делят 3-4 позицию с 4 пунктами.
Кипр – 0 очков – последняя позиция.
Евро-2024. Квалификация
5-й тур
8 сентября
Грузия – Испания 1:7
Голы: Чакветадзе, 49 – Мората, 22, 40, 66, Квиркелия, 27 (авт.), Ольмо, 38, Уильямс, 68, Ямал, 74
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