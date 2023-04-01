Испания пылает: на севере страны за день зафиксировали 90 лесных пожаров
К тушению огня в регионе Астурия привлекли сотни пожарных. Несколько городов эвакуированы, полиция перекрыла дороги и автомагистрали
Об этом сообщает Reuters .
На севере страны спасатели пытаются справиться с более чем 90 очагами огня. К тушению привлечены около 600 пожарных, несколько городов пришлось эвакуировать, полиция перекрыла дороги и автомагистрали. Количество возгораний достигло 90.
По мнению местных властей, к масштабным лесным пожарам причастны поджигатели - "огненные террористы", как их назвал лидер региона.
"Они сжигают нашу Астурию. Мы имеем дело с настоящими террористами, которые ставят под угрозу жизнь, города и поселки", - заявил Адриан Барбон.
За последние два дня в Астурии и соседнем регионе Кантабрии спасатели потушили уже десятки пожаров. По данным местных властей, большинство из них были поджогами, затем раздутыми сильным ветром.
Полиция пока не определила личность поджигателя, однако по данному факту открыто расследование. Наказание за поджог может достигать 20 лет заключения, в зависимости от причиненного ущерба.
По данным метеорологического агентства AEMET, в среду в Испании было зафиксировано самое жаркое за всю историю наблюдений 29 марта, когда температура превысила норму на 7-14 градусов по Цельсию.
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