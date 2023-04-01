Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Испания пылает: на севере страны за день зафиксировали 90 лесных пожаров

Испания пылает: на севере страны за день зафиксировали 90 лесных пожаров

1 апреля, 2023 суббота
15:18
Мир

К тушению огня в регионе Астурия привлекли сотни пожарных. Несколько городов эвакуированы, полиция перекрыла дороги и автомагистрали

Об этом сообщает Reuters .

На севере страны спасатели пытаются справиться с более чем 90 очагами огня. К тушению привлечены около 600 пожарных, несколько городов пришлось эвакуировать, полиция перекрыла дороги и автомагистрали. Количество возгораний достигло 90.

По мнению местных властей, к масштабным лесным пожарам причастны поджигатели - "огненные террористы", как их назвал лидер региона.

"Они сжигают нашу Астурию. Мы имеем дело с настоящими террористами, которые ставят под угрозу жизнь, города и поселки", - заявил Адриан Барбон.

За последние два дня в Астурии и соседнем регионе Кантабрии спасатели потушили уже десятки пожаров. По данным местных властей, большинство из них были поджогами, затем раздутыми сильным ветром.

Полиция пока не определила личность поджигателя, однако по данному факту открыто расследование. Наказание за поджог может достигать 20 лет заключения, в зависимости от причиненного ущерба.

По данным метеорологического агентства AEMET, в среду в Испании было зафиксировано самое жаркое за всю историю наблюдений 29 марта, когда температура превысила норму на 7-14 градусов по Цельсию.

  • В США бушуют торнадо: по меньшей мере 5 погибших, десятки раненых. Непогода накрыла сразу шесть штатов, без электричества осталось не менее 300 тысяч домов.
Испания
Читайте также:
Кислиця
31 мартa, 2023 пятница
Путину понадобилось четыре дня, чтобы нарушить собственное обещание Китаю, - Кислица на Совбезе ООН
Белый Дом
31 мартa, 2023 пятница
В Белом доме высказались о предстоящем председательстве России в Совбезе ООН
Сергей Згурец
Автор Сергей Згурец
31 мартa, 2023 пятница
500 тысяч потерь вызовут резонанс в РФ, одно наступление ВСУ не будет равно победе: военные итоги недели
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.5
    Покупка 37.5
    Продажа 38.28
  • EUR
    Покупка 40.42
    Продажа 41.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
1 апреля
15:29
Зеленский ввел санкции против экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева, более 200 граждан и около 400 компаний РФ
15:28
Министр обороны Германии назвал окончательное количество танков Leopard, которые получит Украина
15:14
Враг обстрелял Херсон и Херсонщину: есть погибший и раненый
15:06
На фото последствия обстрела Донбасса
За сутки РФ пять раз обстреляла Дружковку: ранен человек
14:53
Обновлено
УПЛ: "Ингулец" победил "Минай", результаты и расписание других матчей 19-го тура
14:53
Обновлено
РФ обстреляла позиции ВСУ на Запорожье более 100 раз, также повреждены 82 дома
14:44
Россияне обстреляли Двуречную на Харьковщине: один погибший
14:41
Минцифры
В Украине вступил в силу закон об Э-резидентстве
14:40
"Я еще жив": Папу Франциска выписали из больницы
14:40
Прокуратура требует посадить митрополита УПЦ (МП) Павла под круглосуточный домашний арест
14:33
Промоутер объявил имя следующего соперника Усика
14:24
Периодические дожди: прогноз погоды от синоптика Натальи Диденко
14:09
OPINION
Российские пропагандисты презирают Онуфрия и Ко
14:04
Эксклюзив
В России нет адекватной системы противоракетной обороны, - Пионтковский
14:00
В бою под Бахмутом погиб грузинский доброволец Михаил Мазанашвили, - СМИ
13:44
"Я был шокирован этой реакцией": Порошенко жестко отреагировал на позицию МОК по РФ
13:39
Из окна в больнице Мелитополя выпрыгнул парень, которого задержала "полиция" оккупантов
13:26
МОК осудил решение Украины бойкотировать соревнования с участием россиян и белорусов
13:21
Обновлено
Станция киевского метро "Гидропарк" возобновила работу
13:17
Отключения электричества возможны только в одном регионе, - Минэнерго
13:16
Украина заказала 100 польских БТР Rosomak, - премьер Моравецкий
12:53
СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ (МП) Павлу и проводит обыск в его резиденции
12:39
Курс валют на 1 апреля: сколько стоят евро и доллар в обменниках
12:29
В Херсонской области умер электромонтер, который накануне подорвался на мине
12:05
OPINION
Мордор круто увеличил расходы на войну
11:55
В Швейцарии два поезда сошли с рельсов из-за урагана, по меньшей мере 15 пострадавших
11:53
Во Львове взорвалась граната: один человек погиб, один – пострадал, - депутат горсовета
11:20
Эксклюзив
Россия дала властям Грузии директиву на публичную казнь Саакашвили, - командир "Грузинского национального Легиона" Мамулашвили
11:18
Утром РФ ударила по Сумщине: зафиксировано 4 прилета
11:07
В США бушуют торнадо: по меньшей мере 5 погибших, десятки ранены
10:56
Увеличилось количество детей, погибших от вооруженной агрессии РФ - в настоящее время их 467
10:45
Россия удерживает в Черном море три ракетоносителя, их залп - до 20 "калибров", - Гуменюк
10:35
Валерий Герасимов
Зимнее наступление Герасимова потерпело провал, - британская разведка
10:20
Намесник Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП) Павел (Лебедь)
Митрополит УПЦ (МП) Павел заявил, что получил подозрение от СБУ и в его доме проведут обыски
10:19
Россия в течение месяца будет возглавлять Совбез ООН
10:08
OPINION
О реформе дипломатической службы
09:57
Украинских заключенных принудительно вывезли в Россию, их задержали сразу после освобождения, - NYT
09:56
Враг не может захватить Бахмут и пытается окружить Авдеевку, - Маляр
09:43
Украинская Буча год спустя: Медленный прогресс в расследовании военных преступлений
09:36
За прошлые сутки РФ обстреляла пограничье Харьковщины, - ОВА
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV