Испания просит парламент ЕС сделать каталонский первым региональным языком

Об этом сообщает Reuters.

Мадрид представит это предложение совету парламента в Брюсселе и будет работать над тем, чтобы собрать поддержку среди большинства членов совета. Региональные и центральные правительства Каталонии ожидают одобрить изменения до конца 2022 года.

Если прозвучит соответствующий запрос от региональных правительств, Испания также намерена обратиться в Европарламент с просьбой использовать два других официальных региональных языка - баскский и галисийский.

По словам спикера парламента, для того чтобы язык был объявлен официальным, необходимо, чтобы правительство страны-члена ЕС подало об этом четкий запрос и получило единодушное одобрение от Совета ЕС.

Как передает Reuters, каталонский язык широко распространен в Каталонии вместе с испанским, а также используется с определенными вариациями в двух соседних регионах. Его использование было прекращено во время диктатуры генерала Франсиско Франко в Испании в 1939–1975 годах.

Сепаратистское правительство Каталонии пытается защитить и популяризировать использование каталонского языка после нескольких недавних судебных баталий между гражданами и группами, стремящимися ограничить его использование в государственных школах.

О плане обратиться в Европейский парламент за разрешением на его использование было объявлено после переговоров с испанским левым коалиционным правительством, которое заняло более примирительный подход к сепаратистам, чем его консервативный предшественник.

Сейчас в Европейском парламенте существует 24 официальных языка, и любой новый язык потребует значительных дополнительных требований по переводу.

Каталонские националистические партии давно настаивают на использовании языка в европейских учреждениях.

Они утверждают, что северо-восточный регион Испании имеет большее население - более 7 миллионов человек - чем некоторые страны ЕС, типа Дании, Хорватии и Словении, национальные языки которых используются в парламенте блока.

Как заявил министр по делам правительства Испании Феликс Боланос на брифинге для СМИ, страна также постарается расширить использование каталонского языка в палате национального сената.

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