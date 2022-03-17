Испания присоединяется к инициативе привлечь Путина к суду в Гааге, - Euractiv

Об этом со ссылкой на главу МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса пишет Euractiv .



"Испания присоединится к инициативе по привлечению президента России Владимира Путина к Международному уголовному суду в Гааге, чтобы привлечь его к ответственности за "военные преступления", совершенные российскими войсками во время вторжения в Украину", - сообщило издание.



Министр отметил, что вторжение Владимира Путина в Украину не сойдет ему с рук. По словам Хосе Мануэля Альбареса, цель испанского правительства состоит в обеспечении мира на украинской территории. Недавно Испания направила Украине летальное оружие для отражения нападения РФ.



Ранее премьер-министр страны Педро Санчес отметил, что государство увеличит свой военный бюджет до, вероятно, 2% ВВП согласно требованиям НАТО, чтобы противостоять новым вызовам безопасности Испании из-за российской угрозы в Восточной Европе.



Педро Санчес заявил, что Европа должна обратить внимание на события в Украине, а ЕС и его союзники из НАТО – улучшить собственную обороноспособность.



"Мы должны остановить Владимира Путина сейчас, в Украине, потому что мы не знаем, какая страна будет следующей", - подчеркнул глава испанского МИД.

Напомним, 16 марта в Международном суде ООН в Гааге обязали Россию немедленно прекратить военное вторжение в Украину.

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