Испания присоединилась к соглашению ЕС по снабжению боеприпасов в Украину

Об этом говорится в заявлении министерства обороны Испании, передает "Европейская правда".

"По завершении необходимых административных формальностей министерша обороны (Испании – ред.) подписала в среду проектное соглашение о совместной закупке боеприпасов в пределах Европейского Союза", – отмечается там.

Таким образом, Испания стала девятнадцатой страной-участником проекта.

Его цель, во-первых, это увеличение поставок артиллерийских боеприпасов для ВСУ; во-вторых, внедрение совместных закупок европейских государств и ускорение их темпов для пополнения собственных запасов; в-третьих, быстрое наращивание производственных мощностей европейского оборонпрома.

Тогда же соглашение подписали Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Швеция и Норвегия.