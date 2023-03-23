Испания присоединилась к соглашению ЕС по снабжению боеприпасов в Украину
Испания в среду объявила о присоединении к одобренной накануне инициативе по закупке одного миллиона артиллерийских снарядов для Украины в течение года
Об этом говорится в заявлении министерства обороны Испании, передает "Европейская правда".
"По завершении необходимых административных формальностей министерша обороны (Испании – ред.) подписала в среду проектное соглашение о совместной закупке боеприпасов в пределах Европейского Союза", – отмечается там.
Таким образом, Испания стала девятнадцатой страной-участником проекта.
Его цель, во-первых, это увеличение поставок артиллерийских боеприпасов для ВСУ; во-вторых, внедрение совместных закупок европейских государств и ускорение их темпов для пополнения собственных запасов; в-третьих, быстрое наращивание производственных мощностей европейского оборонпрома.
Тогда же соглашение подписали Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Швеция и Норвегия.
- Напомним, 20 марта, стало известно, что большинство стран ЕС утвердило план поставки боеприпасов в Украину. Однако официального объявления пока нет.
- Нескольких стран нет в предыдущем списке участников проекта, однако только Венгрия официально заявила , что отказалась участвовать в приобретении 1 млн. боеприпасов для Украины.
- Польша и еще несколько стран не подписались под планом ЕС по снабжению боеприпасами в Украину. В Варшаве неподписание соглашения объяснили тем, что не завершены внутренние процедуры в стране. Правда, о чем идет речь, не сказано.
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