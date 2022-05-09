Испания приняла судно с российским углем на фоне закрытия портов для кораблей РФ
В порт города Хихон (Испания) зашло судно под флагом Мальты, загруженное российским углем и нефтяным коксом
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.
"Судно под флагом Мальты с российским углем и нефтяным коксом пришвартовалось в городе Хихон на севере Испании", - говорится в сообщении.
Местные чиновники заявили, что 6 мая в порт города Картахены зашло судно под флагом Мальты с российской нефтью.
Как отметили в министерстве транспорта, российским кораблям запрещено заходить в испанские порты, но запрет Евросоюза на заход судов с российскими товарами из других стран еще не действует.
- 8 апреля страны Европейского союза утвердили пятый пакет санкций против России, в том числе и эмбарго ЕС на импорт угля в ответ на вторжение РФ в Украину. Санкции также предусматривают европейские закрытия портов для торговых судов России и запрет российскому грузовому транспорту на въезд в ЕС.
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