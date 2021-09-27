Испания пожертвует третьим странам 30 млн доз вакцин от коронавируса
Испания увеличит количество доз COVID-вакцин, которые безвозмездно передаст третьим странам
Об этом во время участия в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке сказал премьер-министр Испании Педро Санчез, передает Укринформ.
"Испания увеличит количество доз вакцин, которые пожертвует третьим странам, на 7,5 млн. Вместо 22,5 млн, которые мы пообещали ранее, мы пожертвуем 30 млн, и продолжим повышать их количество насколько будет возможно", - заявил он.
Санчез отметил, что Испания будет уделять особое внимание поддержке странам Латинской Америки.
"Хотел бы подчеркнуть тяжести ситуации в Латинской Америке и Карибском бассейне. Имея лишь 9% населения мира, на этот регион приходится 30% связанных с коронавируса смертей. Именно поэтому правительство решило приоритезировать этот регион", - сказал премьер-министр.
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