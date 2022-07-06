Об этом передает Bloomberg.



Представитель правительства Исабель Родригес страна обязалась в течение десяти лет увеличить оборонный бюджет до 2% от ВВП.



Так, на прошлой неделе премьер-министр Педро Санчес заявил во время саммита НАТО в Мадриде, что Испания, реагируя на российское вторжение в Украину, почти удвоит расходы на оборону до 2029 года.



На сегодняшний день военные расходы страны составляют 1,02% от ВВП, что является самым низким показателем среди всех членов Альянса, за исключением Люксембурга. В то же время отмечается, что крайняя левая партия Podemos, являющаяся партнером Санчеса в правящей коалиции, публично выступает против планов по увеличению военных расходов, также она критикует решение правительства разрешить ВМС США разместить два дополнительных эсминца на испанской базе.

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